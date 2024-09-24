Во второй половине недели станет прохладнее

CentralAsia (UZ) - В первой половине недели по большей части территории Узбекистана сохранится сухая и тёплая погода, сообщает Узгидромет.

По Каракалпакстану 24−25 сентября и по Хорезмской области 25 сентября местами пройдут дожди, в основном небольшой интенсивности.

Во второй половине недели на территорию страны ожидается заток более прохладного и относительно влажного воздуха с районов Каспийского моря.

По областям Ферганской долины 26−27 сентября местами пройдут дожди. В отдельных районах Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областей небольшой кратковременный дождь возможен 26 сентября.

Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с. 24−25 сентября по северу и пустынной зоне, 26 сентября местами по стране возможны порывы до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте будет преобладать погода без осадков, но 26 сентября возможен небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью составит +14…+17 градусов, днём 23−25 сентября — +28…+31 градус, 26−27 сентября — +24…+27 градусов.

Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с, 25−26 сентября возможно усиление до 10−12 м/с.