Telegram будет передавать властям IP-адреса и телефоны преступников

CentralAsia (CA) - Администрация мессенджера Telegram обновила условия предоставления услуг и политику конфиденциальности для всех стран, чтобы помешать преступникам злоупотреблять сервисом. Об этом 23 сентября сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

«Мы разъяснили, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на правомерные юридические запросы», — сообщил Дуров в своем телеграм-канале.

В политике конфиденциальности Telegram сказано, что компания может раскрыть IP-адрес и номер телефона, если получит «правомерный запрос от соответствующих судебных органов», в котором сказано, что пользователя подозревают по «делу, связанному с преступной деятельностью, нарушающей условия предоставления услуг Telegram». После получения обращения компания проведет юридический анализ запроса — и «может раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам».

В прежней версии политики конфиденциальности, доступной в веб-архиве, говорилось, что Telegram может раскрыть властям IP-адрес и номер телефона, если получит судебный запрос о том, что пользователя подозревают в терроризме.

В прежней версии политики конфиденциальности (по состоянию на 31 июля 2024 года) отмечалось, что компания сообщит в полугодовом отчете о прозрачности, если передаст данные о пользователях властям, но «до сих пор такого не случалось». В новой версии сказано: «Если какие-либо данные будут переданы, мы включим их в ежеквартальный отчет о прозрачности». В новой версии не говорится, что «такого не случалось».

Павел Дуров рассказал о нововведениях в публикации, посвященной тому, что администрация Telegram удалила из поиска каналы и боты, продававшие нелегальные товары.

Дуров призвал всех, кто обнаружит «что-то небезопасное или незаконное» в поиске Telegram, сообщать об этом через бота @SearchReport.

Павел Дуров в августе провел несколько дней в заключении во Франции. Ему предъявили обвинения в ряде преступлений, связанных с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также — в отказе предоставлять информацию по запросам властей. После его задержания французские СМИ сообщили, что Telegram начал сотрудничать с правоохранительными органами Франции и других стран.