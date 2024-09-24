Токаев назначил двух заместителей председателя КНБ

CentralAsia (KZ) - Распоряжением главы государства Бакытбек Косжанов освобожден от должности заместителя председателя комитета национальной безопасности Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.

Другим распоряжением президента на эту должность назначен Алмас Наймантаев.

Также Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Марата Жумабаева заместителем председателя комитета национальной безопасности – директором Службы внешней разведки.

52-летний Бакытбек Косжанов был зампредом КНБ с января 2022 года, а Алмас Наймантаев ранее возглавлял ДКНБ по области Жетысу.

Марат Жумабаев, генерал-майор нацибезопасности, сменил на этом посту Аскара Амерханова, который был освобожден от должности 16 сентября.

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