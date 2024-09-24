Президент Узбекистана сменил министра занятости и сокращения бедности

Ботир Захидов

CentralAsia (UZ) - Новым министром занятости и сокращения бедности Узбекистана назначен Ботир Захидов. Об этом на совещании 23 сентября объявил президент Шавкат Мирзиёев, передает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Предшественник Захидова на посту министра Бехзод Мусаев возглавит Агентство по внешней трудовой миграции (АВТМ).

Причиной смены министра Мирзиёев указал необходимость кардинального изменения деятельности министерства занятости. В ведение министерства перейдут помощники хокимов (глав администраций), а также функции Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства, которое будет ликвидировано. АВТМ исключается из состава министерства занятости и переходит в прямое подчинение правительству.

Президент анонсировал старт программы «От бедности к процветанию», которая направлена на выведение из бедности 500 тысяч человек в этом году и 1 млн — в следующем.

В частности, перед АВТМ поставлена ​​задача ускорить работу по освоению узбекистанцами высокодоходных рынков труда за рубежом. Хокимы и дипломатические представительства Узбекистана будут в равной степени ответственны за судьбу граждан республики, работающих за границей по линии АВТМ.

Ботиру Захидову 42 года, окончил Ташкентский финансовый институт в 2003 году и Банковско-финансовую академию в 2008-м. С 2020 года работал первым заместителем председателя Центрального банка, с сентября 2022 года занимал должность хокима Шайхантахурского района Ташкента.