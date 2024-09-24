Бердымухамедов помиловал 736 человек в честь Дня независимости Туркменистана

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 736 человек. Об этом сообщает государственное информагентство ТДХ.

Акция помилования «граждан, осужденных за преступления, но искренне раскаявшихся в содеянном» проведена по случаю Дня независимости страны, который отмечается 27 сентября. Секретарю Госсовета безопасности, министру обороны Туркменистана Бегенчу Гундогдыеву поручено в ближайшее время доставить освобожденных людей домой.

Акции помилования заключенных в Туркменистане проводятся регулярно. Президент подписывает соответствующие указы в преддверии Ночи всемогущества (Ночь аль-Кадр), Дней нейтралитета и независимости. В сентябре прошлого года в честь 32-й годовщины независимости республики Бердымухамедов помиловал 1180 осужденных. За последние несколько лет на свободу вышли свыше 20 тысяч помилованных человек.