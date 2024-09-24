Президент Таджикистана призвал международное сообщество к солидарности для противостояния общим вызовам

CentralAsia (TJ) - На Саммите будущего в Нью-Йорке президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с призывом к международному сотрудничеству объединиться для решения актуальных глобальных проблем и противодействия вызовам современности.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в своем обращении он подчеркнул важность объединенных усилий для борьбы с изменением климата, бедностью и другими угрозами, стоящими перед человечеством.

В своем выступлении Эмомали Рахмон выделил несколько ключевых моментов.

Он отметил, что изменение климата, защита здоровья населения и инклюзивное образование требуют нашего внимания и действий. «Эти проблемы касаются каждого из нас и требуют солидарности на международной арене», - сказал он.

Президент заявил, что вопросы водоснабжения и санитарии остаются критическими. «Мы должны активизировать усилия в рамках Международного десятилетия действий „Вода для устойчивого развития“, чтобы обеспечить будущее для наших детей», - добавил Рахмон.

Он подчеркнул необходимость сотрудничества в борьбе с терроризмом, заявив, что страны должны обмениваться информацией и укреплять свои возможности в этой сфере. «Безопасность – это общий приоритет для всех», - отметил он.

Лидер Таджикистана предложил принять специальную резолюцию «Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений». Он подчеркнул, что ООН должна продолжать играть центральную роль в разрешении конфликтов и восстановлении стабильности в мире.

Рахмон убежден, что этот саммит – важный шаг к формированию прочной платформы для действий, которые смогут изменить ситуацию к лучшему.

«Нам нужно действовать совместно, чтобы обеспечить устойчивое развитие и безопасность для всех народов», - заключил он.

На полях Саммита будущего Таджикистан и Университет ООН подписали Меморандум о взаимопонимании по академическому и научному сотрудничеству. Подписи под меморандумом поставили министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и заместитель Генерального секретаря ООН Тшилидзи Марвала.

Он направлен на решение глобальных экологических проблем, включая вопросы воды, окружающей среды, здоровья, продовольственной безопасности, сельского хозяйства и изменения климата. Документ поможет обмениваться знаниями и проводить совместные исследования, поддерживая усилия сторон.

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