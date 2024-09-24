Иран построил на границе с Афганистаном 10-километровую стену

CentralAsia (CA) - Власти Ирана завершили строительство на границе с Афганистаном стены длиной более 10 км и планируют построить еще 50 км. Об этом заявил заместитель командующего сухопутными войсками иранской армии, бригадный генерал Нозар Немати, передает Tehran Times.

Ранее сообщалось, что Иран намерен построить на этом участке государственной границы стену протяженностью 295 км и высотой четыре метра.

Немати подчеркнул, что закрытие границы повышает безопасность и препятствует контрабанде, что будет способствовать экономическому росту страны и эффективному управлению пограничными переходами.

«Работы по перекрытию границы начались на северном участке границы с Афганистаном, где был создан специальный штаб для надзора за операцией. Этот системный подход реализуется при значительном участии сухопутных войск армии», — заявил генерал.

По словам Немати, в возведении стены участвуют четыре боевых инженерных групп и 14 инженерных подразделений, а также нескольких боеспособных рот, прибывших из разных частей страны.

«Пять мастерских активно заняты возведением стены, а сотни инженерных машин сухопутных войск иранской армии непрерывно работают над обеспечением своевременного завершения проекта по укреплению границы», — добавил Немати.

Протяженность ирано-афганской границы превышает 900 км. В Иране находится одна из самых больших групп афганских беженцев в мире. Поток афганских иммигрантов увеличился после того, как в августе 2021 года к власти в Кабуле пришло движение «Талибан». Тегеран не публикует официальные данные о количестве афганских беженцев, но член парламента Абольфазл Тораби считает, что их в стране насчитывается «от шести до семи миллионов» человек.