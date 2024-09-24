Bloomberg: Россия планирует увеличить расходы на оборону в 2025 году на 2,8 трлн рублей

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CentralAsia (CA) - Власти России планируют в 2025 году сохранить военные расходы на историческом максимуме и увеличить их до 13,2 триллиона рублей, что на четверть больше, чем в 2024-м (10,4 триллиона). Об этом 23 сентября сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на проект трехлетнего бюджета, который, как ожидается, вскоре внесут на рассмотрение Госдумы.

Запланированные военные расходы составят 6,2% от валового внутреннего продукта РФ. В дальнейшем их планируется немного снизить — до 5,6% ВВП в 2026 году и 5,1% в 2027-м.

Согласно проекту бюджета, расходы по статьям «Национальная оборона» и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» должны составить около 40% от общего объема расходов бюджета. Это больше, чем совокупные расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые.

Как указывает Bloomberg, «секретные» расходы бюджета, направление которых не раскрывается, в 2025 году могут составить 12,9 триллиона рублей, что на 1,8 триллиона больше, чем в 2024 году. На них приходится около 30% от общих бюджетных расходов.

Власти России прогнозируют, что с 2024-го по 2027 год нефтегазовые доходы упадут на 14%, пишет Bloomberg со ссылкой на проект бюджета. Ожидается, что в 2025 году нефтегазовая отрасль России принесет бюджету 10,94 триллиона рублей, что на 3,3% меньше, чем в прогнозе на 2024 год. В следующие два года, говорится в проекте, нефтегазовые доходы продолжат снижаться и в 2027 году составят 9,77 триллиона рублей. Агентство отмечает, что снижение доходов будет иметь последствия для войны, которую ведет Россия.

Правительство РФ не ответило на просьбу Bloomberg о комментарии.

Прошлогодний трехлетний бюджет РФ, утвержденный Госдумой, предполагал, что военные расходы после резкого роста в 2024 году почти так же резко снизятся в 2025-2026 годах, отмечает The Bell.