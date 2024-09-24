В школах Казахстана пройдут родительские собрания после череды подростковых суицидов

CentralAsia (KZ) - Во всех школах Казахстана 23-27 сентября пройдут родительские собрания по вопросам безопасности детей. После череды подростковых суицидов в школах обсудят ответственность родителей за безопасность детей, как в реальной жизни, так и в интернете.

«Родителям представят пошаговые рекомендации о том, как вовремя распознать угрозы и какие меры предпринять для их предотвращения. Среди ключевых — наблюдение за поведением ребенка, мониторинг активности в социальных сетях, взаимодействие со сверстниками в школьной среде», — рассказали в министерстве просвещения РК.

Казахстанцам также напомнили про важность регулярного общения с ребенком и вовлеченности в его жизнь.

«Безопасность детей должна быть приоритетом для каждого взрослого. Открытый диалог с ребенком, активное участие в его жизни, контроль за цифровыми устройствами и постоянное обсуждение вопросов безопасности — это основные инструменты, которые помогают предотвратить проблемы. Задача родителей не просто контролировать, но и поддерживать доверительные отношения, чтобы ребенок знал, что его всегда готовы выслушать и помочь», — отметила председатель комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

С 2024 года в школах Казахстана проводят «Уроки безопасности» во время еженедельных классных часов. Они охватывают темы защиты детей в интернете, развития навыков самосохранения и правильного поведения в условиях различных угроз.

«Для детей, родителей и педагогов открыты центры психологической поддержки, куда можно обратиться за консультацией. Также работает круглосуточный государственный контакт-центр «111», где родители и дети могут получить квалифицированную консультацию психологов и юристов», — резюмировали в Минпросвещения.

В середине сентября в Алматы погибли две школьницы. Девочки упали с крыши девятиэтажного дома. Позже вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха заявил, что это был суицид.

21 сентября с крыши 13-этажного жилого дома в этом же городе спрыгнула еще 12-летняя девочка.

По мнению общественности, суициды могли произойти из-за увлечения подростками квестами и опасными мобильными играми.

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