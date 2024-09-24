Минздрав Ливана сообщил о 558 погибших в результате израильских ударов

CentralAsia (CA) - Минздрав Ливана сообщил, что в результате авиаударов, которые Израиль наносил по территории страны с понедельника, погибли по меньшей мере 558 человек, в том числе 50 детей и 94 женщины, а более 1800 получили ранения. Ранее сообщалось о 492 погибших и около 1,6 тыс. раненых.

Как пишет «Аль-Джазира», этот день стал самым смертоносным для Ливана с момента окончания гражданской войны 1975–1990 годов.

Вечером 23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале наступательной операции «Стрелы севера» в Ливане. Ее целью Израиль назвал уничтожение объектов военной инфраструктуры ливанского движения «Хезболла». Сегодня, 24 сентября, Израиль продолжил атаковать территорию Ливана.

Эскалация конфликта началась после серии взрывов пейджеров и других устройств связи в Ливане 17 и 18 сентября. В результате взрывов погибли более 30 человек, около 3 тыс. пострадали. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна не причастна к операции в Ливане.