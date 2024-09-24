Госдума приняла закон об освобождении подсудимых за участие в военных действиях

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CentralAsia (CA) - В России депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых за участие в военных действиях в Украине, передает ТАСС.

Речь идет о приостановке и впоследствии прекращении судебного производства по делам мобилизованных или желающих заключить контракт с Минобороны РФ не только на стадии следствия, но и на стадии суда в период мобилизации, военного положения и в военное время. При этом речь не идет о тех, кого обвинили в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Внести изменения планируют в статью 78.1 Уголовного кодекса России и в Уголовно-процессуальный кодекс России. Отмечается, что новые нормы позволят заключать контракты с подсудимыми на этапе, когда уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.