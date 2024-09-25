Великобритания и Монголия будут сотрудничать в сфере прав человека и свободы СМИ
CentralAsia (MNG) - Правительства Великобритании и Монголии обнародовали направления сотрудничества
Посольство Великобритании в Улан-Баторе на своей странице X перечислило направления сотрудничества правительств двух стран.
Великобритания рада начать работу с новым правительством Монголии по нашим общим приоритетам:
-Образование
-ПИИ
-Права человека и свобода СМИ
-Критические полезные ископаемые
-Климат и биоразнообразие
-Геологическое картирование
источник: middleasiannews.com
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