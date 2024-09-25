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Великобритания и Монголия будут сотрудничать в сфере прав человека и свободы СМИ

CentralAsia (MNG) -  Правительства Великобритании и Монголии обнародовали направления сотрудничества

Посольство Великобритании в Улан-Баторе на своей странице X перечислило направления сотрудничества правительств двух стран.

Великобритания рада начать работу с новым правительством Монголии по нашим общим приоритетам:

-Образование

-ПИИ

-Права человека и свобода СМИ

-Критические полезные ископаемые

-Климат и биоразнообразие

-Геологическое картирование

источник: middleasiannews.com

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