Великобритания и Монголия будут сотрудничать в сфере прав человека и свободы СМИ

Монголия, политика

4:17, 25 сентября 2024

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CentralAsia (MNG) - Правительства Великобритании и Монголии обнародовали направления сотрудничества Посольство Великобритании в Улан-Баторе на своей странице X перечислило направления сотрудничества правительств двух стран. Великобритания рада начать работу с новым правительством Монголии по нашим общим приоритетам: -Образование -ПИИ -Права человека и свобода СМИ -Критические полезные ископаемые -Климат и биоразнообразие -Геологическое картирование источник: middleasiannews.com За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Монголии Карта распространения