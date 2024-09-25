Petro Matad приветствует начало бурения скважины Gobi Bear-1 в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания Petro Matad Ltd в понедельник отметила начало бурения разведочной скважины «Мазаалай-1» (Gobi Bear-1), расположенной в бассейне Тамсаг на востоке Монголии.

Petro Matad — компания по разведке, разработке и добыче нефти, специализирующаяся на проектах в Монголии.

По словам Петра Матада, скважина бурится на буровой установке DQE International 30609 и расположена примерно в 12 километрах к юго-западу от нефтяной скважины Heron-1 в эксплуатационной зоне Блока XX.

Ожидается, что бурение займет около 20 дней, и оно нацелено на песчаники с коллекторским качеством в меловой формации Нижнего Цагаанцава. Это основной продуктивный горизонт в бассейне Тамсаг.

«Gobi Bear-1 — важная скважина в пределах блока XX. У месторождения значительный ресурсный потенциал, который можно быстро разработать в случае успеха, поскольку оно расположено в пределах уже утвержденной лицензионной территории», — заявил генеральный директор Майк Бак.

«Стоимость скважины оценивается в 1,5 млн долларов США, что делает ее очень эффективной и очень недорогой разведочной скважиной в ближнем поле. Она также может снизить риски других перспективных объектов и направлений, выявленных в Блоке XX».

источник: middleasiannews.com

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