Монголия экспортировала мяса и субпродуктов на $81,4 млн за первые 8 месяцев

CentralAsia (MNG) - По данным Главного таможенного управления, за первые восемь месяцев года Монголия экспортировала мяса и субпродуктов на сумму 81,4 миллиона долларов США, что немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если проанализировать эту информацию, в Узбекистан и Россию было экспортировано говядины на 362 тысячи долларов США. На внешнем рынке реализовано баранины и козлятины на сумму 39 миллионов долларов США и конины на сумму 33,1 миллиона долларов США. В результате таких мер, как отмена квоты на мясо и улучшение организации перевозок, экспорт мяса Монголии в 2023 году достиг более 300 миллионов долларов США, сообщили в Министерстве продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.

Экспорт мяса может внести существенный вклад в повышение доходов аграрного сектора до 2-3 миллиардов долларов США. При этом министр подчеркнул необходимость в первую очередь уделить внимание вопросам здоровья животных, а также полностью модернизировать завод «Биокомбинат» для отечественного производства вакцин для животных. Он также подчеркнул необходимость расширения центров откорма по всей стране, внедрения халяльных стандартов приготовления мяса на заводах и организации охраняемых территорий на местах, а не вблизи границы.

источник: middleasiannews.com

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