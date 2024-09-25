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В Улан-Баторе продолжается Кубок мира по боксу

CentralAsia (MNG) -  Кубок мира по боксу пройдет с 23 по 26 сентября в одном из престижных спортивных комплексов столицы Монголии — UG Arena. Впервые этот Кубок мира проводится в Азии.

В соревнованиях принимают участие 170 спортсменов, представляющих такие страны, как Англия, Германия, Япония, Сингапур, Италия, Уэльс, Австралия, Перу, Южная Корея, Китай и Филиппины.

Кроме того, по итогам этого турнира впервые будут начисляться рейтинговые очки Всемирной федерации бокса.

Этот матч транслируется в прямом эфире на канале Premier Sports.

источник: middleasiannews.com

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