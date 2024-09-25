В Улан-Баторе продолжается Кубок мира по боксу
CentralAsia (MNG) - Кубок мира по боксу пройдет с 23 по 26 сентября в одном из престижных спортивных комплексов столицы Монголии — UG Arena. Впервые этот Кубок мира проводится в Азии.
В соревнованиях принимают участие 170 спортсменов, представляющих такие страны, как Англия, Германия, Япония, Сингапур, Италия, Уэльс, Австралия, Перу, Южная Корея, Китай и Филиппины.
Кроме того, по итогам этого турнира впервые будут начисляться рейтинговые очки Всемирной федерации бокса.
Этот матч транслируется в прямом эфире на канале Premier Sports.
источник: middleasiannews.com
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