В Монголии общенациональная акция по посадке деревьев начнется 5 октября

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CentralAsia (MNG) - В рамках Национальной кампании «Миллиард деревьев», инициированной президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, общенациональная акция по посадке деревьев осенью начнется 5 октября 2024 года.

Департамент окружающей среды города Улан-Батор призвал предприятия выделять 20 процентов площадей своих зданий и сооружений под зеленые зоны. Во время Национальных дней посадки деревьев лицам, которые не могут посадить деревья в специально отведенных местах, предлагается сажать деревья во дворах, лагерях, на полях, а также вблизи школ, детских садов и больниц.

Правительственное исполнительное агентство Монголии, Лесной департамент, сообщает, что с 2021 года в Монголии было посажено более 41,5 млн деревьев. Наибольшее количество было посажено в аймаке Сэлэнгэ, где было посажено 4,7 млн ​​деревьев. Осенние национальные дни посадки деревьев продлятся 21 день.

В 2021 году президент Монголии Хурэлсух Ухнаа запустил Национальную кампанию «Миллиард деревьев», направленную на уважение давних традиций и обычаев монгольского народа, любви к Матери-Земле и гармоничного сосуществования с природой, смягчение последствий глобального изменения климата, защиту и увеличение лесных и водных ресурсов, а также обеспечение экологического равновесия.

В рамках кампании город Улан-Батор планирует высадить 120 миллионов деревьев и уже начал посадку в восьми местах.

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