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Беларусь и Монголия заинтересованы в активизации межпарламентского диалога

CentralAsia (MNG) -  На полях Саммита будущего, который проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, состоялась встреча заместителя председателя Совета Республики Сергея Хоменко и председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергея Алейника с Президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и министром иностранных дел этой страны Батцэцэг Батмөнх. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В ходе встречи стороны подтвердили нацеленность на реализацию договоренностей, достигнутых во время государственного визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Монголию в июне 2024 года, а также высказались за активизацию межпарламентского диалога.

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