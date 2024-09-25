Монгольский бюджет отдает приоритет инфраструктуре и энергетике

CentralAsia (MNG) - Проект государственного бюджета на 2025 год скоро будет обсуждаться. Предприятия и граждане используют этот бюджет для разработки своих годовых планов.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай сообщил, что в этом году инвестиционные предложения впервые будут рассмотрены на расширенной районной сессии.

Он подчеркнул: «Бюджет этого года не должен быть равномерно разделен между местными районами. Вместо этого мы должны смело реформировать наш подход, отдавая приоритет расходам на инфраструктурные и энергетические проекты, которые будут поддерживать экономический рост».

Премьер-министр также представил изменения валового внутреннего продукта (ВВП) за последние три года в рамках «Политики нового возрождения» и предложил прогнозы на ближайшие годы. За этот период экономика Монголии демонстрировала устойчивый рост, ежегодный прирост составлял 5-6%. ВВП страны в 2021 году составил 43,6 трлн тугриков (примерно $12.9 млрд), а к 2023 году он вырос до 70,4 трлн тугриков (примерно $20.8 млрд). Правительство ожидает, что к 2024 году эта цифра достигнет 79,2 трлн тугриков (примерно $23.4 млрд).

Правительство настроено оптимистично: если экономика продолжит расти на 5–6% в год, валовой внутренний продукт может достичь 132 триллионов тугриков (примерно $39.0 млрд) к 2028 году.

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