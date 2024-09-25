Премьер-министр возглавит Национальный жилищный комитет

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CentralAsia (MNG) - В связи с объявлением правительством Монголии 2025 года Годом молодежи премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял решение возглавить Национальный жилищный комитет, который занял первое место в опросе.

«Раньше правительство, инвесторы, частный сектор и представители граждан совместно проводили крупные реформы по вопросам туризма и возрождения наземных портов, а за последние 3 года экономика выросла в три раза.

Теперь, чтобы сделать этот рост доступным, проблема национального жилья рассматривается не как отдельный сектор, а как многосекторная комплексная проблема.

Я верю, что молодые люди, ученые, частный сектор и международные организации будут активно сотрудничать и присоединятся к большой реформе. Давайте обменяемся подробными идеями на отраслевой встрече в ближайшее время», — заявил премьер-министр на своей странице в социальных сетях.

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