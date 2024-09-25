В результате израильского удара по Бейруту погиб командир «Хезболлы» Ибрагим Кубейси

Ибрагим Мухаммад Кубейси

CentralAsia (CA) - Во время ударов Израиля по югу Ливана погиб командир ракетных войск движения «Хезболла» Ибрагим Мухаммад Кубейси, сообщила армия обороны Израиля.

«24 сентября 2024 года, под руководством точной разведки Армии Обороны Израиля, ВВС Израиля нанесли удар по району Дахия в Бейруте и ликвидировали <...> Ибрагима Мухаммада Кубейси, начальника ракетных войск террористической организации «Хезболла», — говорится в сообщении.

Кубейси был убит вместе с другими командирами ракетных войск «Хезболлы». Ливанская группировка подтвердила гибель Ибрагима Кубейси. В сообщении «Хезболлы» гибель других боевиков ракетного подразделения не упоминается.

По данным Армии Израиля, Кубейси присоединился к группировке «Хезболла» в 1980-х. За время своей службы он занимал, в том числе, пост старшего офицера оперативного подразделения группировки в южном Ливане, а также командовал подразделением «Бадр» на Южном фронте «Хезболлы».

Число погибших в результате израильских атак по территории Ливана 23 и 24 сентября возросло до 569, включая 50 детей, сообщила «Аль-Джазира» со ссылкой на Минздрав страны.

Вечером 23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале наступательной операции «Стрелы севера» в Ливане. Ее целью Израиль назвал уничтожение объектов военной инфраструктуры ливанского движения «Хезболла».

Эскалация конфликта началась после серии взрывов пейджеров и других устройств связи в Ливане 17 и 18 сентября. В результате взрывов погибли более 30 человек, около 3 тыс. пострадали. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна не причастна к операции в Ливане.