«Под угрозой присутствие Украины в Донецкой области». Российские войска наступают «не по правилам», это один из факторов успешных операций 2024 года, - Republic

Украинские военные на передовой

CentralAsia (CA) - Как сообщает Republic в новой военной сводке от Николая Митрохина: на неделе тяжелые бои шли на нескольких участках фронта; российская армия атакует в Курской области, прорвала оборону на двух участках в районе Купянска Харьковской области, продолжает наступление в Донецкой области, окружая с юга Торецк, развивает прорыв на покровском направлении в обход Селидово и на юг от Украинска, а также поставила под угрозу реального окружения Угледар, откуда ВСУ придется отступать в ближайшее время; из-за потери в Донецкой области промышленных городов и поселков ставится под угрозу сам факт дальнейшего присутствия Украины в этом регионе; за успешными наступательными операциями ВС РФ стоит ряд факторов, в том числе то, что Россия в 2024 году «наступает не по правилам»; военной сенсацией прошлой недели стали результаты трех украинских атак на крупные военные склады в российских регионах; на этом фоне заметно повышение интереса российского руководства к «дроновой» проблематике.

Бои в Курской области

Встречные боевые действия в Курской области вновь вышли на первые позиции в оценках специалистов, следящих за ходом боевых действий. ВС РФ продолжают давить на западную стенку «котла» со стороны Глушково, продвинувшись за неделю от нескольких сотен метров до километра-другого на разных направлениях.

По некоторым заявлениям, с 22 сентября российская армия уже может осуществлять «огневой контроль» над дорогой Суджа — Коренево, находится в нескольких километрах от трассы Свердликово — Суджа в районе сел Николаево-Дарьино и Дарьино, то есть может «накрывать» транспорт на основной дороге, по которой происходит снабжение группировки ВСУ в оккупированных районах.

Однако «огневой контроль» тут понятие условное и зависящее от времени суток и состояния погоды: трасса была хорошо видна с беспилотников и раньше, дальнобойная артиллерия и ракеты могли бить по ней с разных сторон, а вот до непосредственного контроля FVP-дронами дело пока не дошло.

ВСУ, в свою очередь, неоднократно атаковали Глушковский район через государственную границу и активно использовали тяжелую технику прорыва (в том числе «Леопарды», шведские танки и бронетранспортеры) в нескольких местах, где им удалось взломать первый ряд российских приграничных укреплений и прорваться ко второй линии обороны на глубине трех-четырех километров в тылу. В частности, сообщалось об уничтожении (с непонятной степенью достоверности) двух «Леопардов» и семи бронемашин в районе Веселого 20 сентября, а также об уничтожении шведского танка Strv 122. Российские наблюдатели отмечали отсутствие у этих танков стандартной для этого года войны защиты в виде активной брони и противодроновых «мангалов».

Бои и их последствия в Курской области

Украинские СМИ неоднократно публиковали бодрые ролики о прорыве границы и заходе на территорию Курской области новых колонн бронетехники, но избегали сообщений об их дальнейшей судьбе и глубине проникновения этих сил. Пока, по наиболее оптимистичным картам, они находятся восточнее села Веселое, примерно там же, где и неделю назад. Вместе с тем авторы с обеих сторон сходятся на том, что ВСУ несколько продвинулись в северо-восточном и восточном направлениях внутри надутого ими основного «пузыря» наступления. Возможно, идет речь о продвижении на один-два километра.

Купянское направление

В северо-восточном углу всего фронта, восточнее города Купянск Харьковской области, группировка «Север» российской армии продолжает медленно продвигаться к городу, прервав затянувшуюся на два месяца паузу. Как сообщалось в нашей сводке неделю назад, ВС РФ взяли руины важного села Синьковка восточнее города и на этой неделе продвинулись за него. Что более важно, юго-восточнее города российские войска совершили прорыв через одно из сел на границе Харьковской и Луганской областей и практически вышли к реке Жеребец, разорвав продолжительную и слишком тонкую линию украинской обороны по восточному берегу реки. Можно предположить, что в результате этих двух ударов ВСУ придется отводить войска на западный берег на участке в десяток километров. Большой потери тут нет, река достаточно полноводна и запружена, но ВСУ это будет неприятно.

Донецкий фронт

И курские, и купянские события, несмотря на напряженные бои, происходят все же в малозначительной со всех точек зрения сельской местности, где отступление или наступление на несколько километров мало что решает. На Донецком фронте ВСУ теряют существенно больше — промышленные города и поселки, ставя под угрозу сам факт дальнейшего присутствия Украины в регионе и подставляя под все более мощные удары крупные города на Днепре.

Основная проблема заключается в нестабильной линии фронта, на которой ВСУ уже не хватает живой силы и техники, чтобы прочно занимать позиции, а также в отсутствии ПВО, мизерном количестве артиллерийских снарядов и, наконец, в проблемах со строительством укреплений для обороны.

На минувшей неделе сразу несколько западных СМИ (в том числе Financial Times) сделали материалы о причинах провала, побеседовав с командирами и бойцами частей, воюющих на фронте. Среди прочего они жаловались на то, что тыловики, несмотря на достаточное количество времени, либо не подготовили укрепления (23 сентября по телеграм-каналам, в том числе государственным, разошлась видеозапись, где как минимум пара сотен «зубов дракона» свалена кучами у дороги под Мирноградом), либо построили их в совершенно непригодных для обороны местах — в основном в чистом поле, что абсурдно с военной точки зрения.

Российские военные

Надо сказать, что и российское наступление проходит «не по правилам». Годами украинская оборона выстраивалась для защиты от войск, наступающих с востока на запад, а сейчас на покровском направлении наступление идет с севера на юг, в некоторых местах и с северо-запада на юго-восток. Огромную роль сыграли и непродуманные ротации бригад, при которых те уходили в тыл с передовой, забирая с собой «окопный РЭБ», то есть системы подавления дронов, оставляя на часы (а, возможно, и на сутки) позиции без прикрытия и солдат. А сменщики не всегда стремились немедленно занять места на передовой. Российская армия внимательно отслеживала подобные перемещения и атаковала (нередко занимала без боя) оставленные передовые опорные пункты.

Еще одним фактором успеха российского продвижения, по мнению украинских военных, является освоение российской армией тактики ЧВК «Вагнер». В отличие от 2022–2023 годов российские военные воюют в основном не колоннами и даже без непосредственной поддержки танков, с которыми ВСУ научились справляться FVP-дронами, а с помощью мобильных мелких групп, одновременно действующих в определенном районе в разных направлениях. Поскольку у ВСУ нет ни оборонительных сооружений, ни достаточного количества солдат, чтобы создать непрерывные линии сопротивления, а есть только небольшие группы прикрытия вдоль дорог и группы операторов дронов (от которых наступающих солдат пока скрывает листва в лесополосах), то российской армии удается продвигаться благодаря, по сути, одной пехоте, не очень думающей о риске быть убитыми.

Так, по словам «военкора» Романа Сапонькова, при эвакуации тел известных российских операторов БПЛА с позывными «Гудвин» и «Эрнест», погибших под Покровском в составе группы 14 тыловых бойцов, направленных в «штурмовики» (о связанном с этим скандале «военкоры» много писали на прошлой неделе), были ранены все бойцы первой группы, а один погиб. Во второй группе — один раненый. Эвакуация тел, скорее всего, вообще не состоялась, если бы не требование министра обороны разобраться в случившемся и приезд следственной группы из Москвы в тыл полка.

Тем не менее при огромных потерях резервы российской пехоты непрерывно пополняются за счет всевозможных тыловых частей (от ПВОшников до артиллеристов), заключенных, подследственных, должников российских кредиторов и так далее.

23 сентября Forbes со ссылкой на данные OSINT-проекта Moklasen написал, что российское военное руководство примерно в июне отправило моряков, служивших на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов», в составе механизированного батальона «Фрегат» 1-й гвардейской танковой армии в/ч 78987 сначала на север Харьковской области, а затем на покровское направление.

На конкретных участках Донецкого фронта ситуация при этом складывается по-разному. Если в районе Часова Яра российское наступление малозначительно и ВСУ даже сумели отбить пару небольших участков территории, то в районе Торецка и Торецкой агломерации все значительно хуже. ВСУ вынуждены были оставить север и центр отбитого две недели назад поселка Нью-Йорк (юго-восточнее Торецка), и фактически на их плечах российские войска продвинулись узким выступом далеко на северо-запад, обойдя город с юга и заняв село Леонидовка юго-западнее города. Если ВСУ не найдут возможности выкурить их оттуда в ближайшее время, то город будет атакован уже с трех сторон.

Прорыв на покровском направлении относительно стабилен уже пару недель — после переброски крупных украинских «спасательных» команд. Однако он настолько огромен, что полностью ВСУ его стабилизировать не удается. Если на его крайнем юге, в Селидово, его купировали, то восточнее виден прорыв. Пока он незначителен, а вот еще восточнее, в районе Украинска, можно говорить о серьезных проблемах. Российские войска продвигаются в сторону Курахово. Там ВС РФ стремятся замкнуть большой «котел», в котором окажутся украинские войска, обороняющиеся юго-западнее Донецка.

Украинские военные на фронте

Не менее сложной, а, скорее всего, уже критичной стала ситуация возле Угледара. Российские войска продвинулись еще западнее и северо-восточнее города. Хотя свободное пространство на выезд у защитников Угледара составляет еще километров 15, вероятнее всего, днем уже в город не проехать. Не исключено, что его придется оставить если не в ближайшую неделю (что вполне вероятно), то уж точно до конца октября.

Последствия прорыва и российского продвижения ощущаются на десятки километров от непосредственной зоны боевых действий в виде увеличения числа обстрелов и бомбежек, разрушения инфраструктуры и эвакуации населения. Но больше всего, разумеется, достается городам, к которым непосредственно подходит фронт. Корреспондент УНИАНа побывал в Покровске, который является для РФ главной целью наступления 2024 года, и обнаружил, что за месяц оттуда было эвакуировано порядка 75% 62-тысячного населения города. Сейчас в нем осталось около 16 тысяч взрослых (в основном пенсионеров) и порядка 200 детей (из 6 тысяч). Остающиеся жалуются на отсутствие организованного приема переселенцев в глубине Украины и дороговизну съема жилья, которая быстро съест все компенсационные выплаты. В городе отсутствует водоснабжение (10 дней назад был перебит магистральный водопровод) и централизованная подача электроэнергии, но пока ограниченное время работают некоторые продуктовые магазины и аптеки.

Атаки на склады российских боеприпасов — дроны или ракеты?

Военной сенсацией недели стали результаты трех украинских атак на крупные военные склады в российских регионах: два — в Тверской области (18 и 21 сентября, Торопец и Старая Торопа) и один — в станице Тихорецкая Краснодарского края (21 сентября). Детонации боеприпасов в Торопце и в Тихорецкой привели к образованию высоких «грибов» взрывов и видимой расширяющейся звуковой волне, многочисленным дополнительным очагам возгорания, фейерверкам, разлету снарядов и крупным пожарам.

На 107-м складе Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны в Торопце, где после первой детонации около четырех часов утра было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,8 балла, боеприпасы горели на площади нескольких квадратных километров, что было запечатлено на множестве видео в социальных сетях. В то же время детонации на 23-м складе ГРАУ в Старой Торопе (поселке Октябрьском) не получили достаточного видеоподтверждения, хотя власти вынуждены были перекрыть трассу «Балтия» и эвакуировать население из нескольких поселков.

По украинским заявлениям, в результате атак были уничтожены заряды к «Градам», системам С-400 и «Искандерам», артиллерийские снаряды и ракеты, поставленные из Северной Кореи. Спутниковые фото, сделанные несколько дней спустя, демонстрируют значительный процент поврежденных корпусов хранилищ, но не полное уничтожение арсеналов. Тем не менее это существенный ущерб для российских военных с учетом общего дефицита боеприпасов определенных типов и явно недостаточных темпов производства новых.

Взрывы на складе в городе Торопец

При этом данные атаки необходимо рассматривать в контексте других ударов украинских вооруженных сил (а ответственность за них взяли на себя не только ВСУ, а также Силы специальных операций, Главное управление разведки и СБУ) на крупные склады боеприпасов, произошедшие за последний месяц. Напомню, что ранее были столь же удачно атакованы две российские базы боеприпасов в Воронежской области, а также несколько баз в районе Мариуполя. 17 сентября были опубликованы соответствующие спутниковые снимки, демонстрирующие размах пожаров. Кроме того, на минувшей неделе, видимо, с теми же целями была произведена атака на Крым.

Таким образом, можно говорить о том, что украинское военно-политическое руководство по каким-то причинам решило оставить свои привычные цели, предназначенные для поражения дронами (прежде всего аэродромы, нефтяную и нефтеперерабатывающую инфраструктуру), и заняться именно складами боеприпасов.

Это, с одной стороны, удивительно, потому что крупные склады боеприпасов в любом случае должны были быть целью номер один, что и случилось летом 2022 года, когда ВСУ получили первые HIMARS. И потому странно, что ВСУ игнорировали такие важные объекты. С другой стороны, этому может быть объяснение. Не исключено, что такие крупные склады имели ранее такое прикрытие из систем РЭБ и ПВО, что простая отправка дронов туда была бессмысленна. Так, склад в Торопце был защищен системой борьбы с БПЛА за почти 212 млн рублей, о чем свидетельствуют данные госзакупок. Судя по всему, в последний месяц у ВСУ появились другие вооружения, которые позволяют прорывать устаревшую российскую воздушную оборону.

И тут напрашивается вопрос: чем именно были уничтожены эти склады? Есть три основных «подозреваемых»: дроны с машинным зрением, которые позволяют избегать влияния системы РЭБ и доходить до цели, игнорируя помехи; новейшие украинские дроны с ракетным двигателем «Паляница», один из которых впервые на минувшей неделе был перехвачен над Курской областью; или же это западные ракеты Shadow Storm, дискуссия о возможностях применения которых шла два последних месяца.

Точного ответа нет, поскольку региональные власти традиционно говорят об «обломках беспилотников», сбитых над объектами, после чего начались пожары. При этом сообщений о сбитии беспилотников в районе складов или даже в регионе, где происходили детонации, Министерство обороны РФ не давало, но первая атака на Торопец проходила на фоне уничтожения более полусотни украинских дронов над другими регионами РФ (Брянской, Смоленской, Тульской и Орловской областями, где были атакованы свои объекты). На двух видео из Торопца слышен характерный ракетный гул перед взрывами. Атака на Тихорецкую проходила на фоне присутствия в воздухе над Краснодарским краем 101 украинского беспилотника. Нельзя исключать и проведения комбинированных атак, уж слишком велика площадь подрыва складов как минимум в двух случаях.

Путин и дроны

На фоне украинских атак заметно повышение интереса российского руководства к «дроновой» проблематике. С опозданием почти на год от Владимира Зеленского его кремлевский тезка тоже лично озаботился «дроноводством».

19 сентября Владимир Путин в сопровождении ряда высокопоставленных чиновников посетил ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) в Санкт-Петербурге — предприятии, специализирующемся на производстве беспилотных летательных аппаратов, комплексов радиоэлектронного воздействия и систем связи. В частности, там выпускается разведывательный беспилотник «Орлан», который получал лестные характеристики в том числе от специалистов ВСУ за высоту, дальность полета и качество съемки.

В тот же день Путин прилетел в Ижевск, где для него была устроена выставка «народных дронов», то есть негосударственных проектов по их производству, включая известный дрон-камикадзе «Упырь», который поставляется в войска, активно действующих в русле Днепра. Кроме того, презентовали первые российские морские беспилотники БЭК «Мурена» от компании «Там за туманами». Еще в Ижевске Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии, пообещав, что производство беспилотников в России, год назад составлявшее 140 тысяч единиц, к концу этого года увеличится в 10 раз, и что в дальнейшем их начнут производить 48 специализированных центров по всей России.

Верить этому «громадью планов» или нет — вопрос личный. С одной стороны, коррупция и симуляция деятельности в России очень часты, с другой — некоторые проекты действительно выстреливают и масштабируются. Правда, как говорят в Украине, есть один нюанс. Масштабное производство одинаковых дронов, работающих на одних и тех же частотах, мало кому нужно, о чем предупреждают те же «военкоры», поскольку на БПЛА массового производства легко найти и одинаковый радиоэлектронный ответ.