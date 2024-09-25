Куандык Бишимбаев не работает в колонии, – КУИС

Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) - Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, осуждённый за убийство гражданской супруги, не работает в колонии. Об этом сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы РК.

«Указанный осуждённый отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности. В связи с отсутствием вакансий не трудоустроен», – рассказали в КУИС.

В ведомстве отметили, что распорядок дня Бишимбаева соблюдается в соответствии с требованиями правил внутреннего распорядка таких учреждений.

13 мая столичный суд приговорил экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью, а также в истязаниях гражданской супруги Салтанат Нукеновой.

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