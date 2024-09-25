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Начальника областной полиции и четырех его замов уволили в Казахстане после проверки

CentralAsia (KZ) -  Начальника департамента полиции и четырех его заместителей сменили в Жамбылской области Казахстана после инспекторской проверки МВД, передает Polisia.kz.

Освобождены от занимаемых должностей начальник департамента полиции Арманбек Баймурзин и его заместители Курмет Мажикенов, Нуржан Рахметуллаев, Канат Сматов, Бауыржан Удергенов, а также начальник управления собственной безопасности ДП Алмас Кожашев, указано в сообщении.

Новым начальником областного полицейского ведомства назначен Бахытжан Малыбаев, ранее возглавлявший департамент полиции на транспорте. Должность первого зама занял Максат Канапяев, а заместителями стали Бауыржан Жанаев, Жайдарбек Куттыбаев и Мухтар Аманбеков.

Министерство внутренних дел продолжает принимать меры по оптимизации работы полиции и повышению ее эффективности, нацеливаясь на улучшение безопасности и порядка в регионе, подчеркнули в ведомстве, не уточнив, что стало поводом для проверки полицейского руководства.

Арманбек Баймурзин возглавлял Департамент полиции Жамбылской области с февраля 2022 года. До него этот пост занимал генерал Жанат Сулейменов, который покончил жизнь самоубийством после январских беспорядков в стране.

Как напоминает Tengrinews.kz, в конце июля текущего года Баймурзина временно отстранили от должности из-за видео в социальных сетях. Фрагмент записи, в котором он, используя нецензурные слова, обращался к своим подчиненным, был опубликован в Instagram.

Позже в соцсетях также появилось видео с жамбылскими полицейскими, которые приседали и отжимались по указанию мужчины в гражданском. В описании к видео сообщалось, что мужчина якобы является одним из заместителей начальника ДП Жамбылской области.

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