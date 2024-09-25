Назначен еще один заместитель председателя КНБ

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана назначил Руслана Саркулова заместителем председателя Комитета национальной безопасности, сообщила пресс-служба Акорды.

23 сентября глава государства провел ряд кадровых назначений в КНБ. Так, Бакытбек Косжанов был освобожден от должности заместителя председателя комитета национальной безопасности, вместо него был назначен Алмас Наймантаев. Также заместителем председателя комитета национальной безопасности – директором Службы внешней разведки был назначен Марат Жумабаев.

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