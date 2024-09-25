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Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета федерации России

CentralAsia (CA) -  Сенаторы избрали Валентину Матвиенко председателем Совета федерации России на четвертый срок. Переизбрать ее предложил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. Другие кандидатуры не выдвигались. За Матвиенко на первом заседании осенней сессии проголосовали все 155 присутствовавших сенаторов.

«Горжусь, что работаю с такой профессиональной командой, настроенной на достижение результатов. Благодарна президенту Владимиру Путину за поддержку инициатив и действий Совета федерации. Мы все работаем в команде президента. Наше парламентское плечо всегда надежно в принятии важных государственных решений, в их реализации»,— сказала Матвиенко на заседании.

Валентине Матвиенко 75 лет. Впервые верхнюю палату парламента она возглавила в августе 2011 года. Второй раз эту должность она заняла в 2014 году, третий — в 2019 году. Срок ее полномочий истекал в сентябре текущего года. Альтернативных кандидатур при голосовании не было ни разу. Вновь делегировал Матвиенко в Совет федерации губернатор Александр Беглов после победы на региональных выборах. Валентина Матвиенко также была российским послом на Мальте и в Греции. С 2003 по 20011 года она была губернатором Санкт-Петербурга.

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