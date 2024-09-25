В Казахстане скорая помощь больше не будет круглосуточно выезжать на вызовы без угрозы жизни

CentralAsia (KZ) - В Казахстане бригады первичной медико-сантираной помощи могут перестать круглосуточно выезжать на вызовы четвертой категории из-за «нерентабельности». К таким вызовам относятся обострения заболеваний без риска для жизни пациента. Об этом сказано в новом законопроекте Минздрава.

Согласно проекту, опубликованному на «Открытых НПА» 24 сентября, Минздрав хочет упразднить круглосуточные бригады ПМСП для вызовов четвертой категории. К таким случаям относятся состояния пациентов, вызванные острым заболеванием или обострением хронического, без потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента. В документе Минздрав обосновывает это тем, что нынешние тарифы не обеспечивают полное покрытие расходов скорой помощи, и у отделений появилась кредиторская задолженность.

Теперь, согласно проекту, мобильные бригады ПМСП будут выезжать на случаи четвертой категории в их рабочее время — с 8:00 до 18:00 в будние и с 8:00 до 12:00 в субботу.

Помимо этого, в новом проекте указано, что время прибытия мобильных бригад ПМСП на вызовы четвертой категории увеличится в два раза — с часа до 120 минут. В документе это объясняется тем, что у этих бригад много вызовов на дом к прикрепленным к медучреждениям пациентам.

«Время обслуживания вызовов мобильной бригадой увеличивается, так как у мобильных бригад помимо переадресации имеются вызовы на дом прикрепленного населения», — сказано в проекте.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в приказ «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации» пробудет на публичном обсуждении до 8 октября.

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