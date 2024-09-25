Осадки ожидаются на севере, востоке и юго-востоке Казахстана

CentralAsia (KZ) - 26-28 сентября под влиянием атмосферных фронтов на севере, востоке и юго-востоке Казахстана ожидаются осадки, в горных районах юго-востока – сильные (дождь, снег), усиление ветра, понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза, сообщает «Казгидромет».

Запад, северо-запад и центр республики будут находиться под влиянием Северо-западного антициклона, поэтому здесь будет без осадков.

На севере, востоке и юго-востоке страны ночью и утром также ожидается туман.

По данным синоптиков, температура воздуха постепенно повысится днем на западе страны до +20+27°С, на севере, в центре до +15+23°С, на крайнем юге до +18+25°С, на юго-востоке до +12+20°С, на востоке ожидается в пределах +3+11°С.

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