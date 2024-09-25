В Узбекистане колледжи и профессиональные школы постепенно преобразуют в сеть техникумов

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана предложили постепенно упразднить колледжи и профессиональные школы, сосредоточившись на развитии сети техникумов, так как из-за различий в учебных программах мощности учреждений вышеуказанных типов используются неэффективно.

Об этом говорилось на презентации инициатив по развитию профобразования, представленной президенту страны Шавкату Мирзиёеву, передает его пресс-служба.

На сегодняшний день в республике действуют 333 профессиональные школы, 227 техникумов и 112 колледжей.

Для унификации системы и учебного процесса предлагается на базе данных заведений создать 600 техникумов.

Реформа позволит высвободить 71 здание, на территории которых организуют общеобразовательные школы, способные суммарно вместить 42 тысячи учеников.

Отмечалось, что некоторые колледжи находятся под патронажем различных министерств и ведомств. Решено отказаться от такой практики, полностью передав управление такими учреждениями одному органу — Министерству высшего образования, науки и инноваций.

Также была высказана идея расширить академическую самостоятельность техникумов, в частности дать им возможность устанавливать сроки и продолжительность обучения в зависимости от сложности профессии и уровня студентов.

В порядке эксперимента в 14 техникумах внедрят английскую образовательную программу BTEC.

Выпускники получат дипломы, признаваемые в 70 странах мира, что позволит им поступить более чем в 200 зарубежных университетов. Если опыт окажется успешным, то практику распространят на все аналогичные заведения республики.

Еще раз подчеркивалась важность при формировании учебных программ учитывать востребованность профессий. В этой связи создадут электронную платформу, интегрированную с ответственными ведомствами. Программы поступят в техникумы после согласования с объединениями предпринимателей, крупными работодателями и ассоциациями.

На презентации был рассмотрен вопрос реформирования Национальной системы квалификации. Говорилось, что еще не разработаны стандарты для более чем тысячи профессий. Для ускорения работы в данном направлении решено, что Республиканский совет по развитию профессиональных квалификаций и знаний возглавит председатель правительства Узбекистана, а в органе появятся 24 новых отраслевых совета.

Кроме того, будет создан Институт развития национальной системы квалификаций. Учреждение разработает Национальную рамку квалификаций в новой редакции, включив в документ порядка 100 современных профессий вместо тех, которые потеряли практическую значимость.