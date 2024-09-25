Верховный суд Казахстана счел незаконным запрет на ношение платков в школах

CentralAsia (KZ) - Казахстанские школьницы смогут посещать уроки в платках. Верховный суд РК счел незаконным данный запрет в учебных заведениях, подчеркнув, что права детей на образование ограничивали. Новость об этом на своей странице в Instagram сообщил правозащитник Жаслан Айтмаганбетов.

«Верховный суд поставил точку в вопросе ограничения права на образование детям, из-за ношения платочка девочкам в школе. Своим решением ВС РК отменил постановление областного суда и признал, что подобные ограничения нарушают право на получение образования. В отстаивании прав детей участвовало несколько юристов и активистов. Каждый внес свой вклад», — рассказал правозащитник.

По его словам, подобные решения ранее признали и другие суды в четырех областях.

«Пока министерство боролось с платками, в Казахстане увеличилось количество суицидов и насилия среди детей, что очень печально. В любом случае радует, что судебная власть смотрит на нормы закона, а не на позицию министерства», — подчеркнул он.

Год назад министр просвещения РК Гани Бейсембаев, отвечая на вопрос журналистов о ношении платков в школах, подчеркнул, что в учебных заведениях для всех учеников важно носить именно школьную форму. Он пояснил, что вопросы, связанные с образованием, не следует смешивать с другими аспектами.

На государственном портале egov.kz говорится, что запрет на ношение хиджаба в стенах школы введен для сохранения внутреннего распорядка учебного заведения в соответствии с принципами светскости, которые не допускают преимущества какой-либо религии.

Осенью прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед учителями, подчеркнул, что Казахстан – светское государство и этот принцип, по его словам, должен соблюдаться во всех сферах, в том числе и в образовательной. Глава государства тогда отметил, что ребенок должен сделать свой выбор, когда подрастет, когда у него сформируется собственное мировоззрение.

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