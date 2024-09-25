Таиланд стал первой страной Юго-Восточной Азии, где разрешили однополые браки

CentralAsia (CA) - Таиландский король подписал принятый парламентом страны закон о юридическом признании однополых браков. Таким образом Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, где легализованы союзы между людьми одного пола, сообщает «Би-би-си».

Верхняя палата парламента Таиланда поддержала закон в июне, а во вторник он был опубликован в официальном издании монархии. Он вступит в силу 22 января 2025 года.

В законе брак определяется как партнерство двух лиц, а не мужчины и женщины, как было прежде. Однополые пары получат право пользоваться налоговыми льготами, положенными супругам, наследовать имущество друг друга и давать согласие на лечение супруга, если тот или та без сознания.

Однополые супруги также смогут усыновлять и удочерять детей. Впрочем, депутаты отклонили предложение профильного комитета использовать термин «родители» вместо «отцы и матери».

Местные активисты уже запланировали массовую женитьбу однополых пар в Бангкоке 22 января – в первый день закона.

Борьба за признание однополых браков в Таиланде продолжалась больше 10 лет.

Большинство жителей страны поддерживает однополые браки — в конце прошлого года, согласно одному из опросов, за это высказывались 96,6% респондентов.

Однако правительство долгое время выступало против.

Лишь на прошлых выборах, в августе 2023 года, в парламент прошли партии, поддерживающие легализацию однополых браков.

Также в сентябре премьер-министром стал Сеттха Тхависин, открыто выступающий за их признание. В августе этого года во главе правительства его сменила Пхэтхонгтхан Чинават, которая также поддерживает права ЛГБТ.

По сравнению со своими соседями Таиланд имеет репутацию страны, толерантной к ЛГБТК+ парам. Дискриминация по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации здесь запрещена.

Из всех стран Азии однополые браки до сих пор легализовали только Непал и непризнанный Тайвань.