Посольство Узбекистана в Израиле призвало граждан не покидать убежища во время ракетных обстрелов
- Узбекистан, общество
- 17:21, 25 сентября 2024
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CentralAsia (UZ) - Посольство Узбекистана в Израиле в связи с обострением ситуации на севере страны обратилось к согражданам с рекомендациями не покидать убежища во время ракетных обстрелов, а также соблюдать другие меры личной безопасности.
Узбекских граждан, находящихся на территории Израиля, призвали не выходить на улицу и воздержаться от посещения публичных мест без острой необходимости.
Гражданам также рекомендуют следить за официальными сообщениями правительства Израиля и посольства Узбекистана, а также подписаться на уведомления и предупреждения от командования тыла Израиля (Home Front Command) через их мобильное приложение или сайт.
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