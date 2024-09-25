Посольство Узбекистана в Израиле призвало граждан не покидать убежища во время ракетных обстрелов

CentralAsia (UZ) - Посольство Узбекистана в Израиле в связи с обострением ситуации на севере страны обратилось к согражданам с рекомендациями не покидать убежища во время ракетных обстрелов, а также соблюдать другие меры личной безопасности.

Узбекских граждан, находящихся на территории Израиля, призвали не выходить на улицу и воздержаться от посещения публичных мест без острой необходимости.

Гражданам также рекомендуют следить за официальными сообщениями правительства Израиля и посольства Узбекистана, а также подписаться на уведомления и предупреждения от командования тыла Израиля (Home Front Command) через их мобильное приложение или сайт.