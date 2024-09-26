В Монголии будет открыт склад снабжения Международного комитета Красного Креста

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, участвующий в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, вчера /24.09.2024/ принял и встретился с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Споларич-Эггер. Об этом сообщила пресс-служба администрации Президента Монголии.

В начале встречи президент Монголии Хурэлсух Ухнаа поздравил с 75-летием Женевской конвенции, которая является основой международного гуманитарного права, и выразил благодарность МККК за его лидерство, оперативное управление, сотрудничество и гуманитарную помощь в трудные времена вооруженных конфликтов и стихийных бедствий. Он подчеркнул, что цель оказания помощи реальным и своевременным образом становится все более важной.

В ходе встречи стороны отметили, что сотрудничество между Монголией и МККК с годами расширилось и укрепилось, и они вместе работают над повышением понимания и важности международного гуманитарного права и оказанием гуманитарной помощи.

Они также обменялись мнениями о возможности дальнейшего сотрудничества в сфере предоставления пакета гуманитарной помощи и создания склада снабжения в Северо-Восточной Азии в Монголии в целях поддержки гуманитарной деятельности МККК.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа отметил участие представителей МККК во «Всемирной женской конференции», которая успешно прошла в Улан-Баторе 22-23 августа этого года, и пригласил президента МККК Мирьяну Споларич-Эггер посетить Монголию в удобное для нее время.

источник: middleasiannews.com

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