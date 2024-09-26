Премия DRR Leadership Awards 2024: монгольская женщина среди финалистов премии Excellence Award этого года

АРИУНАА Чадраабал

CentralAsia (MNG) - «Уже четвертый год подряд шесть женщин из Азиатско-Тихоокеанского региона были выбраны в качестве финалистов премии Women's International Network for Disaster Risk Reduction (WIN DRR) 2024 Leadership Awards. Они достигли исключительных профессиональных успехов в снижении риска бедствий и обладают знаниями и опытом, необходимыми для поиска решений для понимания, предотвращения и снижения растущего риска бедствий в самом подверженном стихийным бедствиям регионе мира», — пишет UNDRR.

АРИУНАА Чадраабал – Монголия

В конце июля 2024 года полковник Ариунаа Чадраабал из столицы Монголии Улан-Батора завершила свою 23-летнюю службу в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС). Будучи новаторской фигурой, она была начальником отдела зарубежного сотрудничества в ГУЧС Монголии и одной из немногих женщин-полковников в Монголии. Она наладила международное сотрудничество и партнерские отношения, которые значительно улучшили возможности Монголии по управлению рисками стихийных бедствий и их снижению, а также вывела их за рубеж для оказания поддержки другим странам региона.

Под ее руководством ГУЧС расширила сотрудничество с более чем 30 странами Азии, Тихоокеанского региона и Европы и 50 международными организациями, способствуя обмену знаниями и внедрению передового опыта. Сейчас она работает главой офиса координатора-резидента ООН в Монголии.

В 2018 году полковник Ариунаа привезла в Монголию Азиатскую министерскую конференцию по DRR — региональную платформу для мониторинга, обзора и укрепления сотрудничества в целях реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы — и обеспечила бесперебойное проведение этой крупной конференции. Она также является решительным сторонником трансграничного сотрудничества, тесно сотрудничая с соседними странами, такими как Китай, в предотвращении лесных и степных пожаров, а также выступает за создание региональной платформы по DRR в Северо-Восточной Азии.

Полковник Ариунаа сыграла важную роль в переходе Монголии от подхода гражданской обороны к более комплексному подходу DRR, что нашло отражение в различных политических разработках, которые она инициировала и возглавляла. Она сыграла ключевую роль в разработке Национального плана управления стихийными бедствиями, пересмотре Закона Монголии о снижении риска стихийных бедствий и Национальной программы по снижению риска стихийных бедствий с участием общественности. Эти структуры обеспечивают надежную основу для управления рисками стихийных бедствий как на национальном, так и на местном уровнях. Ее усилия на низовом уровне оказали значительное влияние на местные сообщества Монголии.

Она тесно сотрудничала с 21 городом и столицей Улан-Батором, чтобы привлечь их к инициативе «Сделать города устойчивыми к 2030 году», продемонстрировав свою веру в то, что для достижения значимого прогресса в области DRR необходимо повышать устойчивость на уровне сообществ, особенно путем вовлечения тех, кто наиболее подвержен риску стихийных бедствий.

Кроме того, полковник Ариунаа объединила свой практический опыт с академическим превосходством. Ее докторское исследование в Университете Нагоя в Японии посвящено управлению рисками дзуд и стратегиям раннего реагирования. Это исследование напрямую повлияло на ее усилия во время разрушительных дзудов 2023 и 2024 годов, когда ее руководство в разработке и реализации комплексного плана управления рисками помогло смягчить последствия катастрофы по всей Монголии.

«Как женщина, работающая в сфере снижения риска бедствий, я мотивирована силой и устойчивостью сообществ, которым я служу. Я считаю, что расширение прав и возможностей женщин и включение их голосов в процесс принятия решений является ключом к построению более инклюзивных и устойчивых обществ», – сказала Ариунаа.

источник: middleasiannews.com

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