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«День Германии» в Улан-Баторе — яркое событие 50-летия дипломатических отношений. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  «День Германии», который состоился 20 сентября 2024 года на главной площади Улан-Батора, станет ярким событием в год 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Федеративной Республикой Германия. По инициативе посольства Германии более 50 монгольских и немецких партнеров, организаций и компаний собрались, чтобы продемонстрировать участие Германии в Монголии.

Мероприятие открыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Монголии Гельмут Рудольф Кулиц и Государственный секретарь Министерства иностранных дел Монголии Мөнхтушиг Лханаажав.

Демонстрация разнообразной продукции, а также ряда программ и проектов многочисленными участниками мероприятия наглядно продемонстрировала, что десятилетия дружбы и сотрудничества переросли в партнерство между двумя странами и народами, которое распространяется на все сферы жизни общества.

«Среди многочисленных посетителей было особенно много молодежи, особенно школьников и студентов, которые интересуются немецким языком и Германией. Это дает нам уверенность в том, что в ближайшие 50 лет и без того тесные связи между Монголией и Германией станут еще крепче и глубже», — сообщает посольство Федеративной Республики Германия в Улан-Баторе.

источник: middleasiannews.com

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