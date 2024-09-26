В Улан-Баторе состоялась 17-я встреча в рамках диалога «Азиатские подходы к сотрудничеству в целях развития»

CentralAsia (MNG) - Конференция Asia Foundation в Улан-Баторе рассматривает вопросы расширения прав и возможностей женщин и девочек, а также сотрудничества Юг-Юг.

Прекращение всех форм дискриминации в отношении женщин и девочек и предоставление им возможности быть активными участниками жизни общества имеют решающее значение для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году. Эксперты в области развития, новаторы, активисты и специалисты-практики из правительств, корпораций, научных кругов, НПО и многосторонних организаций со всей Азии собрались в Улан-Баторе (Монголия) с 13 по 14 сентября, чтобы обсудить, как азиатские страны расширяют возможности для женщин и девочек посредством своих программ сотрудничества. 17-я встреча в рамках диалога «Азиатские подходы к сотрудничеству в целях развития» (AADC) была совместно организована Фондом Азии, Школой государственной политики и управления KDI, Министерством иностранных дел и торговли Австралии и Министерством иностранных дел Монголии.

Хотя Цель 5 ЦУР представляет собой отдельную цель, ориентированную на женщин и девочек, 11 из 17 ЦУР признают достижение гендерного равенства важнейшей частью решения.В отличие от ЦРТ, ЦУР были приняты странами севера и юга, традиционными донорами и поставщиками сотрудничества Юг-Юг. Конференция в Улан-Баторе является частью продолжающейся серии мероприятий, посвященных изучению того, как участие азиатских стран в развитии и сотрудничестве Юг-Юг меняет глобальный ландшафт помощи.

Участники из Монголии, Кореи, Китая, Индии, Индонезии, Филиппин, Австралии, Японии, Сингапура, США, АСЕАН и Организации Объединенных Наций собрались, чтобы поделиться точками зрения, стратегиями и решениями государственного и частного секторов, выступающих за права женщин и девочек в сферах здравоохранения, безопасности и расширения экономических прав и возможностей.

Среди основных моментов конференции были обсуждения того, как китайские текстильные компании защищают работающих женщин и содействуют женскому лидерству в Азиатском регионе; как индонезийские женщины передают знания о своей роли в реформировании Индонезии женским организациям на юге Таиланда; как надомные работники по всей Южной Азии сотрудничают для оптимизации своей роли в цепочке поставок; и почему региональные инфраструктурные схемы, такие как Азиатско-африканский коридор роста, должны решать гендерные проблемы. В ходе встречи состоялось посещение Женского бизнес-центра и инкубатора — совместного предприятия Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), Азиатского фонда и муниципалитета Улан-Батора, целью которого является создание благоприятных условий для женщин-предпринимателей, чтобы они могли получать высококачественную поддержку и услуги в сфере бизнеса. За первый год работы центра пакет был просмотрен более 5000 раз членами-базой из 1000 женщин.

В предыдущие годы конференции AADC были посвящены изменению ландшафта помощи, растущему неравенству и росту в пользу бедных, смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, социальной мобильности, развитию сотрудничества Юг-Юг, роли НПО и частного сектора, а также плановой урбанизации.

Asia Foundation — некоммерческая международная организация развития, которая стремится улучшить жизнь в динамичной и развивающейся Азии. Опираясь на шестидесятилетний опыт и глубокие местные знания, наша работа в регионе направлена ​​на решение пяти всеобъемлющих задач: укрепление управления, расширение прав и возможностей женщин, расширение экономических возможностей, повышение экологической устойчивости и содействие региональному сотрудничеству.

источник: middleasiannews.com

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