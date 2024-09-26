Глава МИД Монголии встретилась с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Вьетнама

CentralAsia (MNG) - 24 сентября 2024 года на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Соном. Об этом сообщили в ведомстве.

На встрече министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх отметила, что в этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Вьетнамом, важным партнером Монголии в Юго-Восточной Азии, и подчеркнул, что традиционно дружественные отношения между двумя странами успешно развиваются и укрепляются на основе «Принципа дружбы и сотрудничества».

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Сон выразил готовность к активному сотрудничеству в реализации визита на высоком уровне в Монголию с масштабным празднованием 70-летия установления дипломатических отношений.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросу принятия Совместной декларации об укреплении всестороннего партнерства между Монголией и Социалистической Республикой Вьетнам и реализации отношений и сотрудничества в различных областях, включая культуру, туризм, торговлю и инвестиции.

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