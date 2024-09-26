Путин предложил изменить ядерную доктрину России

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России по ядерному сдерживанию. Он предложил «скорректировать» подходы к применению ядерных сил и обновить основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

Путин объяснил свое предложение изменениями военно-политической обстановки. По его словам, власти РФ также должны учитывать «возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников». Он отметил, что необходимость корректировки подходов РФ к возможному использованию ядерных сил оценили в Минобороны, МИД и Совбезе. В итоге было «предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия».

Среди этих «уточнений» Путин назвал:

расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также военных угроз, для нейтрализации которых выполняются «мероприятия ядерного сдерживания»;

агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства. Такую агрессию предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ;

применение ядерного оружия в случае агрессии против России и Беларуси как участника Союзного Государства, в том числе «если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету».

Кроме того, сообщил Путин, в рамках изменений будут зафиксированы условия перехода РФ к применению ядерного оружия.

«Четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», - сказал он.

Все предложенные «уточнения» Путин назвал «глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении РФ».

Внесение изменений в российскую ядерную доктрину — «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» — Владимир Путин анонсировал в конце июня. Последний раз ядерная доктрина редактировалась в июне 2020 года. При этом критерии применения Россией ядерного оружия не менялись.