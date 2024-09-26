Хурэлсух принял премьер-министра Королевства Испания

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хүрэлсух Ухнаа на полях Общих прений 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с премьер-министром Королевства Испания Педро Санчесом. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

В ходе встречи президент Монголии выразил стремление к расширению и развитию взаимовыгодного сотрудничества с «третьим соседом», членом Европейского союза, Королевством Испания. Стороны обменялись мнениями о возможности обогащения двусторонних отношений торгово-экономическим содержанием, стимулирования сотрудничества посредством визитов на высшем уровне.

Премьер-министр Педро Санчес выразил желание расширять и развивать отношения и сотрудничество между Королевством Испания и Монголией на всех уровнях, активизировать диалог и осуществлять визиты на высоком уровне.

Педро Санчес также подчеркнул, что Королевство Испания, как член Европейского Союза, готово способствовать активизации отношений между Европейским Союзом и Монголией и стать мостом, соединяющим Монголию со странами-членам Европейского Союза.

Стороны подтвердили свою приверженность укреплению традиционного сотрудничества в рамках ООН и международных организаций.

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