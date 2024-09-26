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США выделили Украине пакет военной помощи на $375 млн
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден направил Киеву военную помощь в размере $375 млн, сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Байден поручил выделить оборонную продукцию и предоставить Украине услуги Министерства обороны США, включая «военную подготовку и обучение».

«Эта дополнительная помощь <...> оценивается в $375 млн», — говорится в сообщении.

Пакет включает в себя:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм; кассетные боеприпасы;
  • патрульные катера;
  • стрелковое оружие;
  • противотанковые средства, включая ракеты Javelin;
  • ракеты противотанкового комплекса TOW;
  • вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Кроме того, по данным Reuters, США планируют объявить о предоставлении военной помощи Украине на сумму более $8 млрд. Источники в Белом доме сообщили агентству, что администрация Байдена ведет срочные переговоры с конгрессом, чтобы разрешить ему использовать $5,6 млрд военной помощи Украине до 30 сентября — до конца федерального финансового года.

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