В Ливане сообщили, что в результате израильских ударов за сутки погибли 70 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в результате ударов израильских ВС в Ливане были убиты 70 человек, еще 400 получили ранения, сообщает канал Al Mayadeen со ссылкой на ливанский Минздрав.

По его данным, как минимум 22 человека погибли в провинции Горный Ливан (находится на западе страны), еще 48 пострадали. Обстрелам в этом районе подверглись три населенных пункта. В муниципалитете Юнин на северо-востоке Ливана погибли еще 11 человек, в их числе были дети и женщины.

17 и 18 сентября в Ливане прошли взрывы электроники и средств связи, в результате чего погибли более 30 человек, пострадали — свыше 4 тыс. 23 сентября Израиль объявил о начале операции в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». Вчера, 25 сентября, израильская армия начала дополнительную мобилизацию. Власти Израиля утверждают, что принимают вынужденные меры для защиты своих граждан.