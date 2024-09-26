В США арестовали рэпера P. Diddy за торговлю людьми и сексуализированное насилие

P. Diddy

CentralAsia (CA) - Шон Комбс, известный под сценическим именем P. Diddy, оказался в центре скандала. Его обвиняют в ряде серьезных преступлений, среди которых сексуальное и физическое насилие, торговля людьми и склонение к проституции, сообщает Forbes.

По данным следствия, 54-летний Комбс десятилетиями организовывал вечеринки для взрослых под названием «Freak Offs», на которых унижали мужчин и женщин в обмен на деньги и обещания музыкальных контрактов.

Свидетели утверждают, что эти вечеринки имели несколько уровней доступа, а самые секретные мероприятия включали секс-акты и другие унизительные действия. Среди гостей на этих вечеринках были замечены многие голливудские знаменитости, такие как Джастин Бибер, Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Леонардо Ди Каприо, Jay-Z, Бейонсе и другие. Теперь эти селебрити опасаются быть втянутыми в разбирательство.

Кроме того, Комбса обвиняют в том, что он использовал свой лейбл Bad Boy Entertainment для прикрытия рэкета, вовлечения в проституцию и препятствования правосудию. Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили оружие, наркотики и подозрительные вещества, в том числе более тысячи бутылок детского масла и смазки.

На данный момент более 50 свидетелей уже дали показания, и, по прогнозам следствия, число жертв может значительно возрасти. Комбс был арестован, и суд отказал ему в освобождении под залог. Его обвиняют не только в насилии и торговле людьми, но и в убийстве рэпера Тупака Шакура. В июле газета The Sun US получила доступ к документам по делу Тупака и обнаружила, что имя Дидди упоминается в них 77 раз. Рэпер не признает свою вину и утверждает, что все обвинения против него ложны.

По данным журнала «People», сейчас Комбс содержится в тюрьме на общих основаниях и находится под наблюдением с целью предотвращения самоубийства. Ему грозит пожизненное заключение, если обвинения будут доказаны.