МИД России запросил разъяснений после избиения в Ташкенте русскоговорящего ребенка

CentralAsia (UZ) - МИД России запросил у Узбекистана разъяснений из-за жестокого обращения с русскоговорящим ребенком в школе в Ташкенте. Видео инцидента появилось в интернете, его прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На видео учительница несколько раз толкает ребенка и грубо прижимает его к доске. Причиной, по словам матери школьника, стала просьба ребенка объяснить материал на русском языке. Инцидент, по предварительным данным, произошел в школе №188 в Ташкенте. Родители мальчика обратились в правоохранительные органы и прокуратуру. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова заявила, что взяла ситуацию на личный контроль, передает «Газете.uz».

Захарова сказала, что этот инцидент «не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку». По ее словам, МИД России «держит этот вопрос в поле самого пристального внимания» и попросил властей Узбекистана «в случае обоснованности принять меры к виновнику жестокого обращения с ребенком». «Должны приниматься последовательные меры, в том числе напоминающие общественности о благотворном влиянии многовекового использования русского языка в разных сферах нашего общения»,— добавила представитель МИД РФ.