Неправильно поняли: В Минздраве Казахстана вновь прокомментировали изменения в работе скорых

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CentralAsia (KZ) - Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Айгерим Уразалиева прокомментировала растиражированную в СМИ информацию об оказании скорой медицинской помощи.

«Как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объёме, независимо от категории вызова. В то же время для улучшения оперативности к обслуживанию вызовов IV категории срочности в рабочее время будут привлекаться мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи. В вечернее и ночное время, а также в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи», – пояснила Айгерим Уразалиева.

Официальный представитель Минздрава подчеркнула, что для казахстанцев ничего не поменяется.

«Ни один вызов не останется без внимания, а оперативность и качество обслуживания пациентов только улучшатся», – отметила Айгерим Уразалиева.

Ранее Минздрав опубликовал для публичного обсуждения проект изменений в Стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи, на основании которого некоторые СМИ сделали вывод об исключении лечения на дому пациентов с острыми и хроническими заболеваниями.

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