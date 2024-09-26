Премьер Монголии выразил готовность работать со Всемирным банком над реформой энергетики

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился с представителями во главе с директором Всемирного банка по Китаю, Республике Корея и Монголии Марой Уорвик и постоянным представителем Тэхён Ли, подробно обсудил сотрудничество между правительством Монголии и Всемирным банком и обменялась мнениями.

Премьер-министр поблагодарил Всемирный банк за сотрудничество, которое внесло ценный вклад в экономику Монголии, и сообщил, что совместный план действий правительства на 2024–2028 годы был одобрен и начал реализовываться.

«Планируется реализовать 14 мегапроектов развития и 14 социально-экономических реформ. В частности, в ближайшее время будет проведена энергетическая реформа. Нам нужна поддержка профессиональных экспертов. Мы предлагаем сотрудничать со Всемирным банком в этом отношении», — сказал он.

Всемирный банк выразил готовность сотрудничать по всем аспектам целей и политических приоритетов совместного правительства, включая реформу энергетики, изменение климата и готовность к стихийным бедствиям, а также экономическую диверсификацию и конкурентоспособность.

Мара Уорвик похвалила монгольское правительство за приоритет человеческого развития и сказала, что они могли бы работать вместе, чтобы расширить возможности человеческих ресурсов и государственных служащих. Она сказала, что монгольское правительство должно разработать всеобъемлющий план сотрудничества со Всемирным банком.

Также стороны отметили, что придают большое значение подготовке проектов и мероприятий, планируемых к совместной реализации, и их эффективной реализации.

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