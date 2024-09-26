АБР прогнозирует устойчивый экономический рост в Монголии до 2025 года

Шеннон Коулин

CentralAsia (MNG) - По данным Азиатского банка развития (АБР), ожидается, что сильный внешний спрос, рост потребления и государственных расходов будут способствовать дальнейшему экономическому росту в этом году, что приведет к более высокому прогнозу роста валового внутреннего продукта (ВВП) Монголии в 2024 году.

В своем докладе «Перспективы развития Азии» (Asian Development Outlook - ADO) за сентябрь 2024 года АБР прогнозирует экономический рост Монголии на уровне 5,5 процента в 2024 году по сравнению с прогнозируемыми в апреле 2024 года 4,1 процента. Ожидается, что рост ускорится до 6,0 процентов в 2025 году, в соответствии с более ранними прогнозами. Ожидается, что дальнейший рост будет обусловлен расширением секторов услуг и промышленности, включая горнодобывающую промышленность. Восстановление сельского хозяйства после резкого спада, произошедшего в первом квартале 2024 года, в сочетании с ростом государственных расходов также должно стимулировать экономическую активность в следующем году.

«Продолжающийся сильный рост в первой половине 2024 года — это хорошие новости для монгольской экономики», — сказала страновой директор АБР в Монголии Шеннон Коулин. «Важно использовать этот подъем для создания буферов против возможных будущих потрясений и разумно инвестировать в будущую экономику для поддержки широкомасштабного, диверсифицированного роста».

Экономический рост Монголии в этом году оставался высоким, что отчасти обусловлено более высоким, чем ожидалось, объемом добычи полезных ископаемых. Этот всплеск привел к росту экспорта: объем экспорта угля в первой половине 2024 года вырос на 37,6% в годовом исчислении, что увеличило доходы государственного бюджета и стимулировало рост в смежных секторах услуг, особенно в сфере перевозки грузов. Кроме того, возросший внутренний спрос, поддерживаемый снижением инфляции и повышением заработной платы в государственном секторе, еще больше поддержал экономический рост страны.

Инфляция значительно снизилась по сравнению с недавними максимумами и теперь находится в пределах целевого диапазона центрального банка. Прогнозируется, что потребительские цены вырастут на 6,8 процента в 2024 году, что немного ниже апрельского прогноза. Однако ожидается, что инфляция вырастет до 7,2 процента в 2025 году, что выше ранее прогнозировавшегося, что обусловлено высоким внутренним спросом и увеличением государственных расходов.

Риски для перспектив включают потенциальное снижение спроса со стороны Китайской Народной Республики на экспортируемые Монголией сырьевые товары, задержки в расширении добычи на месторождении Оюу-Толгой, а также сбои в ценах и цепочках поставок из-за геополитической напряженности и потрясений, связанных с климатом.

источник: middleasiannews.com

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