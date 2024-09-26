МВД России: Не владеющим русским языком мигрантам с сертификатами будет отказано в гражданстве

CentralAsia (CA) - За последние три года органы МВД России отказали в приеме заявлений на получение гражданства или миграционного статуса 14 тыс. иностранных граждан, которые не знали русского языка, но при этом имеют соответствующий сертификат.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, такие граждане не смогут получить российское гражданство.

«Иностранцам, не владеющим русским языком, но при этом имеющим соответствующие сертификаты, в получении миграционных статусов и гражданства России будет отказано», – отметила Волк в своем телеграм-канале.

В связи с этим МВД России проводит работы по выявлению и пресечению противоправной деятельности организованных групп, а также отдельных лиц, специализирующихся на проведении фиктивных экзаменов.

Информацию об иностранных гражданах, имеющих поддельные сертификаты о знании языка, направляют в Рособрнадзор, который ведет учет подобных случаев с июня 2024 года. Прибывающие в России иностранцы для получения миграционного статуса или гражданства должны сдавать экзамен по русскому языку, основам законодательства и истории страны.