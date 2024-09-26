В офисе Зеленского прокомментировали заявление Путина об изменении ядерной доктрины России
- Азия и мир, политика
- 13:47, 26 сентября 2024
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- Обновлено: 14:07, 26 сентября 2024 Кыргызча
|Предыстория: Путин предложил изменить ядерную доктрину России
CentralAsia (CA) - Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «ядерным шантажом» предложение президента РФ Владимира Путина изменить подходы к применению ядерных сил России.
«Кроме ядерного шантажа, в РФ больше нет ничего, никаких других инструментов запугивания мира. Эти инструменты не сработают», — написал Ермак в своем телеграм-канале.
Владимир Путин 25 сентября провел совещание Совета безопасности России по ядерному сдерживанию, на котором предложил изменить подходы к применению ядерных сил страны. В частности, он заявил, что РФ будет рассматривать возможность применения ядерного оружия в случае атак беспилотников, самолетов и других летательных аппаратов.
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