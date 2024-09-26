В ФРГ сообщили о нескольких ордерах на арест по делу «Северных потоков»

CentralAsia (CA) - В рамках расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» были выданы несколько ордеров на арест, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебенштрайт.

«Ордеры на арест были выданы. Это стандартная процедура для правового государства. После этого должен пройти судебный процесс, и в итоге будет вынесен приговор»,— отметил Хебенштрайт. Также он подчеркнул, что расследование ведется Генеральной прокуратурой Германии.

В августе немецкие СМИ писали, что почти через два года после диверсии прокуратура ФРГ выдала первый ордер на арест подозреваемого. Им оказался украинский инструктор по дайвингу Владимир З., который успел уехать в Польшу. Страна отказала в его выдаче.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал подрыв газопроводов терактом. Он призвал органы безопасности и генерального прокурора провести расследование «без учета интересов кого-либо».