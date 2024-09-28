Ученые назвали продукт, который может ускорить старение

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CentralAsia (CA) - Чрезмерное потребление сахара приводит к таким проблемам со здоровьем, как ожирение и сахарный диабет 2-го типа. Теперь учёные выяснили, что рацион с высоким содержанием сахара может ускорить старение клеток.

К такому выводу пришли ученые из Университета Калифорнии (США) в своем исследовании, опубликованном в научном журнале JAMA Network Open, пишет Health.

«Сахар сам по себе является воспалительным агентом, а также тем, что вызывает окислительный стресс в организме», - отметила соавтор исследования Дороти Чу.

Окислительный стресс возникает, когда количество свободных радикалов (нестабильных молекул, образующихся в результате естественных биохимических процессов) в организме превышает антиоксиданты. Это приводит к повреждению клеток. Окислительный стресс и воспаление может ускорить биологическое старение.

Ученые проанализировали данные, собранные в рамках исследования Национального института сердца, лёгких и крови США (NGHS), которое проводилось с 1987 по 1997 год. Они содержали информацию о сердечно-сосудистом здоровье белых и темнокожих девушек в возрасте от 9 до 19 лет.

В период с 2015 по 2019 года исследователи наблюдали почти 350 участниц, проживавших в Северной Калифорнии.

Женщины сообщили информацию о своем рационе, а также предоставили образцы слюны, использованные учеными для анализа их биологического возраста.

Первоначально исследователи проанализировали питание участниц. Они сравнили его со средиземноморской диетой и схемой питания, что связано с меньшим риском хронических заболеваний.

Оказалось, что участницы, придерживавшиеся диеты, обычно имели более низкий биологический возраст.

Затем ученые проанализировали потребление сахара. Они выяснили, что в среднем женщины потребляли более 60 г сахара ежедневно. Ежедневный избыток сахара, который они съедали или выпивали, колебался от 3 до 316 г.

В то время как Управление по продовольствию и медикаментам США рекомендует людям, потребляющим около 2000 калорий в день, есть и выпивать не более 50 граммов добавленного сахара – это любой сахар, который человек добавляет в пищу или напитки.

Также исследователи обнаружили, что из-за потребления добавленного сахара клетки стареют быстрее, чем через возраст – даже у соблюдавших здорового питания участниц. То есть с годами их клетки, скорее всего, будут биологически старше, чем сам человек.

Ученые предполагают, что избыток сахара играет значительную роль в эпигенетике – то есть в том, как образ жизни и окружающая среда влияют на изменения, оставляющие отпечаток на генах.

Также через него ускоряется гликирование – процесс, при котором сахар в крови присоединяется к белкам, из-за чего образуются вредные вещества. Они могут вызвать воспаление и окислительный стресс, ускоряющий старение клеток.

Однако есть и хорошая новость. Повреждения, вызванные эпигенетическими процессами, являются обратимыми. Отказ от 10 грамм добавленного сахара в день со временем вернет биологические часы человека примерно на 2,4 месяца назад.