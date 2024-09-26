На западе Казахстана на заправках выстроились очереди за газом

CentralAsia (KZ) - На заправках Уральска (Казахстан) несколько дней выстраиваются очереди из машин за газом, передает «Мой город».

Водители утверждают, что далеко не на всех газозаправочных станциях по городу есть газ.

«Каждый раз одно и то же, на одних заправках газа нет, и вот стоим всем городом в очередях на одних АГЗС», - говорят они.

В акимате ЗКО в ответ заявляют, что дефицита сжиженного газа нет. Однако есть определенные ограничения. Такая картина якобы наблюдается почти каждый квартал.

«Такое наблюдается в конце почти каждого квартала, когда социальный газ на одних заправках заканчивается, и мы решаем этот вопрос через Министерство энергетики. Но уже с 1 октября мы полностью на переходим на газ от «Жаикмунай2 с Рожковского месторождения. В конце прошлого года было открытие, у них свой ГПЗ, который закроет потребность региона в сжиженном автомобильном газе», - рассказал руководитель Управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мирас Мулкай.

По его данным, ежемесячная потребность области в топливе составляет около 4 тысяч тонн. Очереди и нехватка на заправках, со слов представителя акимата, возникает также из-за роста числа автомобилей на ГБО в связи с низкой стоимостью сжиженного газа.

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